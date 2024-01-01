Azerbaycan manatından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile AZN → ILS çevirin

1.000 azn
2.204,44 ils

1,000 AZN = 2,204 ILS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Azerbaycan manatından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Yeni İsrail Şekeli
1 AZN2,20444 ILS
5 AZN11,02220 ILS
10 AZN22,04440 ILS
20 AZN44,08880 ILS
50 AZN110,22200 ILS
100 AZN220,44400 ILS
250 AZN551,11000 ILS
500 AZN1.102,22000 ILS
1000 AZN2.204,44000 ILS
2000 AZN4.408,88000 ILS
5000 AZN11.022,20000 ILS
10000 AZN22.044,40000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Azerbaycan Manatı
1 ILS0,45363 AZN
5 ILS2,26815 AZN
10 ILS4,53630 AZN
20 ILS9,07260 AZN
50 ILS22,68150 AZN
100 ILS45,36300 AZN
250 ILS113,40750 AZN
500 ILS226,81500 AZN
1000 ILS453,63000 AZN
2000 ILS907,26000 AZN
5000 ILS2.268,15000 AZN
10000 ILS4.536,30000 AZN