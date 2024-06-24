100 دولار أسترالي إلى كولون كوستاريكي

تحويل AUD إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

100 aud
34,670 crc

A$1.000 AUD = ₡346.7 CRC

Mid-market exchange rate at 12:50
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.7983.4760.9321.635159.391.3691.353
1 GBP1.2671105.7231.182.07201.8671.7331.714
1 INR0.0120.00910.0110.021.9090.0160.016
1 EUR1.0730.84789.57811.754171.041.4691.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / كوستاريكا كولوين
1 AUD٣٤٦٫٧٠٠٠٠ CRC
5 AUD١٬٧٣٣٫٥٠٠٠٠ CRC
10 AUD٣٬٤٦٧٫٠٠٠٠٠ CRC
20 AUD٦٬٩٣٤٫٠٠٠٠٠ CRC
50 AUD١٧٬٣٣٥٫٠٠٠٠٠ CRC
100 AUD٣٤٬٦٧٠٫٠٠٠٠٠ CRC
250 AUD٨٦٬٦٧٥٫٠٠٠٠٠ CRC
500 AUD١٧٣٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ CRC
1000 AUD٣٤٦٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 AUD٦٩٣٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 AUD١٬٧٣٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 AUD٣٬٤٦٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار أسترالي
1 CRC٠٫٠٠٢٨٨ AUD
5 CRC٠٫٠١٤٤٢ AUD
10 CRC٠٫٠٢٨٨٤ AUD
20 CRC٠٫٠٥٧٦٩ AUD
50 CRC٠٫١٤٤٢٢ AUD
100 CRC٠٫٢٨٨٤٣ AUD
250 CRC٠٫٧٢١٠٩ AUD
500 CRC١٫٤٤٢١٧ AUD
1000 CRC٢٫٨٨٤٣٤ AUD
2000 CRC٥٫٧٦٨٦٨ AUD
5000 CRC١٤٫٤٢١٧٠ AUD
10000 CRC٢٨٫٨٤٣٤٠ AUD