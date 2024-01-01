ألف كولون كوستاريكي إلى دولار أسترالي

تحويل CRC إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 crc
2.86 aud

₡1.000 CRC = A$0.002861 AUD

Mid-market exchange rate at 14:42
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CRC إلى AUD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551.09391.7291.5011.6550.9520.625
1 GBP1.1711.278107.31.7561.9361.11124.126
1 USD0.9150.782183.9431.3731.5150.86918.874
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.225

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار أسترالي
1 CRC٠٫٠٠٢٨٦ AUD
5 CRC٠٫٠١٤٣٠ AUD
10 CRC٠٫٠٢٨٦١ AUD
20 CRC٠٫٠٥٧٢٢ AUD
50 CRC٠٫١٤٣٠٥ AUD
100 CRC٠٫٢٨٦١٠ AUD
250 CRC٠٫٧١٥٢٤ AUD
500 CRC١٫٤٣٠٤٨ AUD
1000 CRC٢٫٨٦٠٩٦ AUD
2000 CRC٥٫٧٢١٩٢ AUD
5000 CRC١٤٫٣٠٤٨٠ AUD
10000 CRC٢٨٫٦٠٩٦٠ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / كوستاريكا كولوين
1 AUD٣٤٩٫٥٣٣٠٠ CRC
5 AUD١٬٧٤٧٫٦٦٥٠٠ CRC
10 AUD٣٬٤٩٥٫٣٣٠٠٠ CRC
20 AUD٦٬٩٩٠٫٦٦٠٠٠ CRC
50 AUD١٧٬٤٧٦٫٦٥٠٠٠ CRC
100 AUD٣٤٬٩٥٣٫٣٠٠٠٠ CRC
250 AUD٨٧٬٣٨٣٫٢٥٠٠٠ CRC
500 AUD١٧٤٬٧٦٦٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 AUD٣٤٩٬٥٣٣٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 AUD٦٩٩٬٠٦٦٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 AUD١٬٧٤٧٬٦٦٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 AUD٣٬٤٩٥٬٣٣٠٫٠٠٠٠٠ CRC