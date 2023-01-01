500 كوانزا أنغولي إلى روبل روسي

تحويل AOA إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ aoa
٥٤٫٥٧ rub

1.00000 AOA = 0.10914 RUB

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / الروبل الروسي
1 AOA0.10914 RUB
5 AOA0.54570 RUB
10 AOA1.09140 RUB
20 AOA2.18280 RUB
50 AOA5.45700 RUB
100 AOA10.91400 RUB
250 AOA27.28500 RUB
500 AOA54.57000 RUB
1000 AOA109.14000 RUB
2000 AOA218.28000 RUB
5000 AOA545.70000 RUB
10000 AOA1091.40000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Angolan Kwanza
1 RUB9.16254 AOA
5 RUB45.81270 AOA
10 RUB91.62540 AOA
20 RUB183.25080 AOA
50 RUB458.12700 AOA
100 RUB916.25400 AOA
250 RUB2290.63500 AOA
500 RUB4581.27000 AOA
1000 RUB9162.54000 AOA
2000 RUB18325.08000 AOA
5000 RUB45812.70000 AOA
10000 RUB91625.40000 AOA