10 درام أرميني إلى روبية موريشية

تحويل AMD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ amd
١٫٠٩ mur

1.00000 AMD = 0.10939 MUR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076389.79791.462051.636460.947118.6789
1 GBP1.1657711.25485104.6951.704591.907941.104121.7775
1 USD0.92910.796908183.4321.35841.520450.8799517.3547
1 INR0.01113610.009551590.011985810.01628150.01822380.01054690.20801

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Mauritian Rupee
1 AMD0.10939 MUR
5 AMD0.54695 MUR
10 AMD1.09390 MUR
20 AMD2.18780 MUR
50 AMD5.46950 MUR
100 AMD10.93900 MUR
250 AMD27.34750 MUR
500 AMD54.69500 MUR
1000 AMD109.39000 MUR
2000 AMD218.78000 MUR
5000 AMD546.95000 MUR
10000 AMD1093.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / درام أرمينية
1 MUR9.14164 AMD
5 MUR45.70820 AMD
10 MUR91.41640 AMD
20 MUR182.83280 AMD
50 MUR457.08200 AMD
100 MUR914.16400 AMD
250 MUR2285.41000 AMD
500 MUR4570.82000 AMD
1000 MUR9141.64000 AMD
2000 MUR18283.28000 AMD
5000 MUR45708.20000 AMD
10000 MUR91416.40000 AMD