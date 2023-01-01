درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل AMD إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٥٩٫٤٦ czk

1.00000 AMD = 0.05946 CZK

متوسط سعر صرف السوق عند 2:40 UTC
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AMD إلى CZK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 CZK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.0621588.36771.433741.658050.9565518.2034
1GBP1.1587511.2308102.3991.66141.921321.108421.0938
1USD0.941450.81248183.1971.349851.561040.900617.1383
1INR0.01131640.009765730.012019710.01622470.01876310.01082490.205997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / الجمهورية التشيكية كورونا
1 AMD0.05946 CZK
5 AMD0.29731 CZK
10 AMD0.59461 CZK
20 AMD1.18922 CZK
50 AMD2.97306 CZK
100 AMD5.94612 CZK
250 AMD14.86530 CZK
500 AMD29.73060 CZK
1000 AMD59.46120 CZK
2000 AMD118.92240 CZK
5000 AMD297.30600 CZK
10000 AMD594.61200 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / درام أرمينية
1 CZK16.81770 AMD
5 CZK84.08850 AMD
10 CZK168.17700 AMD
20 CZK336.35400 AMD
50 CZK840.88500 AMD
100 CZK1681.77000 AMD
250 CZK4204.42500 AMD
500 CZK8408.85000 AMD
1000 CZK16817.70000 AMD
2000 CZK33635.40000 AMD
5000 CZK84088.50000 AMD
10000 CZK168177.00000 AMD