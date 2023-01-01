10 فرنك غرب إفريقي إلى فرنك رواندي

تحويل XOF إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xof
٢٠ rwf

1.00000 XOF = 2.01151 RWF

Mid-market exchange rate at 23:38
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8052831.368550.92151.5381110.15551.35045844.013
1 GBP1.241811.699471.14431.9100212.61111.676991048.1
1 CAD0.73070.5884210.6733321.12397.420630.986774616.721
1 EUR1.08520.87391.4851511.6691511.02071.46551915.923

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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XOF إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Rwandan Franc
1 XOF2.01151 RWF
5 XOF10.05755 RWF
10 XOF20.11510 RWF
20 XOF40.23020 RWF
50 XOF100.57550 RWF
100 XOF201.15100 RWF
250 XOF502.87750 RWF
500 XOF1005.75500 RWF
1000 XOF2011.51000 RWF
2000 XOF4023.02000 RWF
5000 XOF10057.55000 RWF
10000 XOF20115.10000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 RWF0.49714 XOF
5 RWF2.48570 XOF
10 RWF4.97140 XOF
20 RWF9.94280 XOF
50 RWF24.85700 XOF
100 RWF49.71400 XOF
250 RWF124.28500 XOF
500 RWF248.57000 XOF
1000 RWF497.14000 XOF
2000 RWF994.28000 XOF
5000 RWF2485.70000 XOF
10000 RWF4971.40000 XOF