ألف فرنك غرب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل XOF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 xof
2.71 nzd

1.00000 XOF = 0.00271 NZD

Mid-market exchange rate at 00:27
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8050561.368150.92141.5372810.15511.3498844.041
1 GBP1.2421511.699451.144561.9095312.61421.676651048.43
1 CAD0.7309140.58842710.6734671.123627.42250.986588616.921
1 EUR1.08530.87371.4848511.6684111.02131.46494916.038

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار نيوزيلندي
1 XOF0.00271 NZD
5 XOF0.01355 NZD
10 XOF0.02710 NZD
20 XOF0.05420 NZD
50 XOF0.13550 NZD
100 XOF0.27100 NZD
250 XOF0.67751 NZD
500 XOF1.35502 NZD
1000 XOF2.71004 NZD
2000 XOF5.42008 NZD
5000 XOF13.55020 NZD
10000 XOF27.10040 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NZD368.99800 XOF
5 NZD1844.99000 XOF
10 NZD3689.98000 XOF
20 NZD7379.96000 XOF
50 NZD18449.90000 XOF
100 NZD36899.80000 XOF
250 NZD92249.50000 XOF
500 NZD184499.00000 XOF
1000 NZD368998.00000 XOF
2000 NZD737996.00000 XOF
5000 NZD1844990.00000 XOF
10000 NZD3689980.00000 XOF