ألف دولار نيوزيلندي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل NZD إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

1,000 nzd
363,175 xof

$1.000 NZD = CFA363.2 XOF

Mid-market exchange rate at 10:59
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

NZD إلى XOF مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4860.7620.89983.9041.3590.852146.02
1 AUD0.67310.5130.60556.4590.9140.57398.257
1 GBP1.3121.9511.18110.0951.7831.118191.6
1 EUR1.1121.6520.847193.2971.5110.947162.37

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for حماسي جديد و $

NZD إلى USD

NZD إلى AUD

NZD إلى GBP

NZD إلى EUR

NZD إلى INR

NZD إلى CAD

NZD إلى CHF

NZD إلى JPY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NZD٣٦٣٫١٧٥٠٠ XOF
5 NZD١٬٨١٥٫٨٧٥٠٠ XOF
10 NZD٣٬٦٣١٫٧٥٠٠٠ XOF
20 NZD٧٬٢٦٣٫٥٠٠٠٠ XOF
50 NZD١٨٬١٥٨٫٧٥٠٠٠ XOF
100 NZD٣٦٬٣١٧٫٥٠٠٠٠ XOF
250 NZD٩٠٬٧٩٣٫٧٥٠٠٠ XOF
500 NZD١٨١٬٥٨٧٫٥٠٠٠٠ XOF
1000 NZD٣٦٣٬١٧٥٫٠٠٠٠٠ XOF
2000 NZD٧٢٦٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ XOF
5000 NZD١٬٨١٥٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ XOF
10000 NZD٣٬٦٣١٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار نيوزيلندي
1 XOF٠٫٠٠٢٧٥ NZD
5 XOF٠٫٠١٣٧٧ NZD
10 XOF٠٫٠٢٧٥٣ NZD
20 XOF٠٫٠٥٥٠٧ NZD
50 XOF٠٫١٣٧٦٧ NZD
100 XOF٠٫٢٧٥٣٥ NZD
250 XOF٠٫٦٨٨٣٧ NZD
500 XOF١٫٣٧٦٧٤ NZD
1000 XOF٢٫٧٥٣٤٩ NZD
2000 XOF٥٫٥٠٦٩٨ NZD
5000 XOF١٣٫٧٦٧٤٥ NZD
10000 XOF٢٧٫٥٣٤٩٠ NZD