100 فرنك غرب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل XOF إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

100 xof
0.27 nzd

1.00000 XOF = 0.00271 NZD

Mid-market exchange rate at 00:26
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8050881.368150.92141.5370410.14921.35005844.32
1 GBP1.242111.699381.144561.9091612.60631.67691048.73
1 CAD0.7309140.5884510.6734671.123457.418190.98677617.125
1 EUR1.08530.87371.4848511.6681511.01491.46521916.34

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

XOF إلى USD

XOF إلى GBP

XOF إلى CAD

XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

XOF إلى SGD

XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / دولار نيوزيلندي
1 XOF0.00271 NZD
5 XOF0.01355 NZD
10 XOF0.02710 NZD
20 XOF0.05420 NZD
50 XOF0.13549 NZD
100 XOF0.27098 NZD
250 XOF0.67746 NZD
500 XOF1.35491 NZD
1000 XOF2.70982 NZD
2000 XOF5.41964 NZD
5000 XOF13.54910 NZD
10000 XOF27.09820 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NZD369.02900 XOF
5 NZD1845.14500 XOF
10 NZD3690.29000 XOF
20 NZD7380.58000 XOF
50 NZD18451.45000 XOF
100 NZD36902.90000 XOF
250 NZD92257.25000 XOF
500 NZD184514.50000 XOF
1000 NZD369029.00000 XOF
2000 NZD738058.00000 XOF
5000 NZD1845145.00000 XOF
10000 NZD3690290.00000 XOF