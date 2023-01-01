500 فرنك غرب إفريقي إلى كونا كرواتية

تحويل XOF إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

500 xof
5.75 hrk

1.00000 XOF = 0.01149 HRK

Mid-market exchange rate at 23:25
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87381.084990.24851.484361.666260.9630518.7703
1 GBP1.1444311.24165103.2881.698831.9071.1021421.4823
1 USD0.921750.80538183.1861.36821.535860.8876517.3014
1 INR0.01108050.009681680.012021310.01644750.0184630.01067070.207985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Croatian Kuna
1 XOF0.01149 HRK
5 XOF0.05746 HRK
10 XOF0.11493 HRK
20 XOF0.22985 HRK
50 XOF0.57464 HRK
100 XOF1.14927 HRK
250 XOF2.87317 HRK
500 XOF5.74635 HRK
1000 XOF11.49270 HRK
2000 XOF22.98540 HRK
5000 XOF57.46350 HRK
10000 XOF114.92700 HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 HRK87.01180 XOF
5 HRK435.05900 XOF
10 HRK870.11800 XOF
20 HRK1740.23600 XOF
50 HRK4350.59000 XOF
100 HRK8701.18000 XOF
250 HRK21752.95000 XOF
500 HRK43505.90000 XOF
1000 HRK87011.80000 XOF
2000 HRK174023.60000 XOF
5000 HRK435059.00000 XOF
10000 HRK870118.00000 XOF