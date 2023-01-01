100 فرنك غرب إفريقي إلى دينار جزائري

تحويل XOF إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

100 xof
21.94 dzd

1.00000 XOF = 0.21944 DZD

Mid-market exchange rate at 23:05
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أعلى العملات

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10.8054451.36820.92181.5363310.15651.35025844.681
1 GBP1.2415511.698691.144491.9074412.60981.67641048.71
1 CAD0.7308870.58868910.6737531.122897.423260.986881617.367
1 EUR1.08480.873751.4842211.6666211.01781.46475916.31

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs BCEAO

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XOF إلى EUR

XOF إلى AUD

XOF إلى MAD

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XOF إلى NGN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Algerian Dinar
1 XOF0.21944 DZD
5 XOF1.09719 DZD
10 XOF2.19437 DZD
20 XOF4.38874 DZD
50 XOF10.97185 DZD
100 XOF21.94370 DZD
250 XOF54.85925 DZD
500 XOF109.71850 DZD
1000 XOF219.43700 DZD
2000 XOF438.87400 DZD
5000 XOF1097.18500 DZD
10000 XOF2194.37000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 DZD4.55712 XOF
5 DZD22.78560 XOF
10 DZD45.57120 XOF
20 DZD91.14240 XOF
50 DZD227.85600 XOF
100 DZD455.71200 XOF
250 DZD1139.28000 XOF
500 DZD2278.56000 XOF
1000 DZD4557.12000 XOF
2000 DZD9114.24000 XOF
5000 DZD22785.60000 XOF
10000 DZD45571.20000 XOF