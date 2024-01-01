100 CFA Frangı BCEAO'dan Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile XOF → DZD çevirin

1,000CFA XOF = 0,2142دج DZD

10:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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DZD
1 XOF → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22150,2286
Düşük0,21410,2141
Ortalama0,21840,2221
Değişim-2.95%-5.93%
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1 XOF → DZD istatistikleri

XOF → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2215, en düşük 0,2141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2184 oldu. XOF → DZD kurundaki değişiklik -2.95 değerindeydi.

XOF → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2286, en düşük 0,2141 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2221 oldu. XOF → DZD kurundaki değişiklik -5.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7921,4030,9481,54110,0021,3411.720,28
1 GBP1,26311,7721,1971,94612,6331,6932.172,8
1 CAD0,7130,56410,6761,0987,1290,9551.226,1
1 EUR1,0550,8351,4811,62510,551,4141.814,64

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Cezayir Dinarı
1 XOF0,21422 DZD
5 XOF1,07109 DZD
10 XOF2,14217 DZD
20 XOF4,28434 DZD
50 XOF10,71085 DZD
100 XOF21,42170 DZD
250 XOF53,55425 DZD
500 XOF107,10850 DZD
1000 XOF214,21700 DZD
2000 XOF428,43400 DZD
5000 XOF1.071,08500 DZD
10000 XOF2.142,17000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / CFA Frangı BCEAO
1 DZD4,66816 XOF
5 DZD23,34080 XOF
10 DZD46,68160 XOF
20 DZD93,36320 XOF
50 DZD233,40800 XOF
100 DZD466,81600 XOF
250 DZD1.167,04000 XOF
500 DZD2.334,08000 XOF
1000 DZD4.668,16000 XOF
2000 DZD9.336,32000 XOF
5000 DZD23.340,80000 XOF
10000 DZD46.681,60000 XOF