دولار تايواني جديد إلى أوقية موريتانية

تحويل TWD إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
1,241.95 mru

NT$1.000 TWD = UM1.242 MRU

Mid-market exchange rate at 02:47
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TWD إلى MRU مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MRU

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.799144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1295.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7811.94810.333191.2491.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.8107.3550.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Mauritanian Ouguiya
1 TWD١٫٢٤١٩٥ MRU
5 TWD٦٫٢٠٩٧٥ MRU
10 TWD١٢٫٤١٩٥٠ MRU
20 TWD٢٤٫٨٣٩٠٠ MRU
50 TWD٦٢٫٠٩٧٥٠ MRU
100 TWD١٢٤٫١٩٥٠٠ MRU
250 TWD٣١٠٫٤٨٧٥٠ MRU
500 TWD٦٢٠٫٩٧٥٠٠ MRU
1000 TWD١٬٢٤١٫٩٥٠٠٠ MRU
2000 TWD٢٬٤٨٣٫٩٠٠٠٠ MRU
5000 TWD٦٬٢٠٩٫٧٥٠٠٠ MRU
10000 TWD١٢٬٤١٩٫٥٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / دولار تايواني جديد
1 MRU٠٫٨٠٥١٨ TWD
5 MRU٤٫٠٢٥٩٢ TWD
10 MRU٨٫٠٥١٨٤ TWD
20 MRU١٦٫١٠٣٦٨ TWD
50 MRU٤٠٫٢٥٩٢٠ TWD
100 MRU٨٠٫٥١٨٤٠ TWD
250 MRU٢٠١٫٢٩٦٠٠ TWD
500 MRU٤٠٢٫٥٩٢٠٠ TWD
1000 MRU٨٠٥٫١٨٤٠٠ TWD
2000 MRU١٬٦١٠٫٣٦٨٠٠ TWD
5000 MRU٤٬٠٢٥٫٩٢٠٠٠ TWD
10000 MRU٨٬٠٥١٫٨٤٠٠٠ TWD