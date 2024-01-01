Yeni Tayvan dolarından Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile TWD → MRU çevirin

1.000 twd
1.272,31 mru

1.00000 TWD = 1.27231 MRU

15:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550951.0774589.43571.450791.651260.9479418.3633
1 GBP1.1694611.26104.5891.696591.931031.1085821.4746
1 USD0.928150.793651183.00681.34651.532570.8798517.0433
1 INR0.01118120.009561270.012047210.01622160.01846320.01059970.205324

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Yeni Tayvan dolarından Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Moritanya Ouguiyası
1 TWD1.27231 MRU
5 TWD6.36155 MRU
10 TWD12.72310 MRU
20 TWD25.44620 MRU
50 TWD63.61550 MRU
100 TWD127.23100 MRU
250 TWD318.07750 MRU
500 TWD636.15500 MRU
1000 TWD1272.31000 MRU
2000 TWD2544.62000 MRU
5000 TWD6361.55000 MRU
10000 TWD12723.10000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Yeni Tayvan Doları
1 MRU0.78597 TWD
5 MRU3.92985 TWD
10 MRU7.85970 TWD
20 MRU15.71940 TWD
50 MRU39.29850 TWD
100 MRU78.59700 TWD
250 MRU196.49250 TWD
500 MRU392.98500 TWD
1000 MRU785.97000 TWD
2000 MRU1571.94000 TWD
5000 MRU3929.85000 TWD
10000 MRU7859.70000 TWD