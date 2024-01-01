دولار تايواني جديد إلى كرونة آيسلندية

تحويل TWD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
4,282.92 isk

NT$1.000 TWD = kr4.283 ISK

Mid-market exchange rate at 02:41
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

TWD إلى ISK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

ISK

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.335191.2781.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3630.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Icelandic Króna
1 TWD٤٫٢٨٢٩٢ ISK
5 TWD٢١٫٤١٤٦٠ ISK
10 TWD٤٢٫٨٢٩٢٠ ISK
20 TWD٨٥٫٦٥٨٤٠ ISK
50 TWD٢١٤٫١٤٦٠٠ ISK
100 TWD٤٢٨٫٢٩٢٠٠ ISK
250 TWD١٬٠٧٠٫٧٣٠٠٠ ISK
500 TWD٢٬١٤١٫٤٦٠٠٠ ISK
1000 TWD٤٬٢٨٢٫٩٢٠٠٠ ISK
2000 TWD٨٬٥٦٥٫٨٤٠٠٠ ISK
5000 TWD٢١٬٤١٤٫٦٠٠٠٠ ISK
10000 TWD٤٢٬٨٢٩٫٢٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار تايواني جديد
1 ISK٠٫٢٣٣٤٩ TWD
5 ISK١٫١٦٧٤٣ TWD
10 ISK٢٫٣٣٤٨٦ TWD
20 ISK٤٫٦٦٩٧٢ TWD
50 ISK١١٫٦٧٤٣٠ TWD
100 ISK٢٣٫٣٤٨٦٠ TWD
250 ISK٥٨٫٣٧١٥٠ TWD
500 ISK١١٦٫٧٤٣٠٠ TWD
1000 ISK٢٣٣٫٤٨٦٠٠ TWD
2000 ISK٤٦٦٫٩٧٢٠٠ TWD
5000 ISK١٬١٦٧٫٤٣٠٠٠ TWD
10000 ISK٢٬٣٣٤٫٨٦٠٠٠ TWD