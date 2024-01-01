دولار تايواني جديد إلى كونا كرواتية

تحويل TWD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
219.69 hrk

NT$1.000 TWD = kn0.2197 HRK

Mid-market exchange rate at 02:40
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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TWD إلى HRK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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HRK

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11.3030.7551.3451.477.8144.3550.895
1 SGD0.76810.5791.0321.1285.987110.8080.687
1 GBP1.3251.72611.7821.94710.335191.2781.186
1 CAD0.7440.9690.56111.0935.801107.3630.666

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Croatian Kuna
1 TWD٠٫٢١٩٦٩ HRK
5 TWD١٫٠٩٨٤٧ HRK
10 TWD٢٫١٩٦٩٣ HRK
20 TWD٤٫٣٩٣٨٦ HRK
50 TWD١٠٫٩٨٤٦٥ HRK
100 TWD٢١٫٩٦٩٣٠ HRK
250 TWD٥٤٫٩٢٣٢٥ HRK
500 TWD١٠٩٫٨٤٦٥٠ HRK
1000 TWD٢١٩٫٦٩٣٠٠ HRK
2000 TWD٤٣٩٫٣٨٦٠٠ HRK
5000 TWD١٬٠٩٨٫٤٦٥٠٠ HRK
10000 TWD٢٬١٩٦٫٩٣٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار تايواني جديد
1 HRK٤٫٥٥١٨١ TWD
5 HRK٢٢٫٧٥٩٠٥ TWD
10 HRK٤٥٫٥١٨١٠ TWD
20 HRK٩١٫٠٣٦٢٠ TWD
50 HRK٢٢٧٫٥٩٠٥٠ TWD
100 HRK٤٥٥٫١٨١٠٠ TWD
250 HRK١٬١٣٧٫٩٥٢٥٠ TWD
500 HRK٢٬٢٧٥٫٩٠٥٠٠ TWD
1000 HRK٤٬٥٥١٫٨١٠٠٠ TWD
2000 HRK٩٬١٠٣٫٦٢٠٠٠ TWD
5000 HRK٢٢٬٧٥٩٫٠٥٠٠٠ TWD
10000 HRK٤٥٬٥١٨٫١٠٠٠٠ TWD