10 دولار تايواني جديد إلى كونا كرواتية

تحويل TWD إلى HRK بسعر الصرف الحقيقي

10 twd
2.23 hrk

1.000 TWD = 0.2235 HRK

Mid-market exchange rate at 07:59
تتبع سعر الصرف
On 1 January 2023 Croatia adopted the euro, replacing Croatian kuna (HRK) as its currency.
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٤٥٨١٫٤٧٤١٫٦٥٤٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٥٫٩٢٣١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٫١٢٣٢١٫٤٩٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٩١١٫٣٤٩١٫٥١٤٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى كونا كرواتية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HRK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى HRK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار تايواني جديد / Croatian Kuna
1 TWD٠٫٢٢٣٤٧ HRK
5 TWD١٫١١٧٣٧ HRK
10 TWD٢٫٢٣٤٧٣ HRK
20 TWD٤٫٤٦٩٤٦ HRK
50 TWD١١٫١٧٣٦٥ HRK
100 TWD٢٢٫٣٤٧٣٠ HRK
250 TWD٥٥٫٨٦٨٢٥ HRK
500 TWD١١١٫٧٣٦٥٠ HRK
1000 TWD٢٢٣٫٤٧٣٠٠ HRK
2000 TWD٤٤٦٫٩٤٦٠٠ HRK
5000 TWD١٬١١٧٫٣٦٥٠٠ HRK
10000 TWD٢٬٢٣٤٫٧٣٠٠٠ HRK
معدلات التحويل Croatian Kuna / دولار تايواني جديد
1 HRK٤٫٤٧٤٨٢ TWD
5 HRK٢٢٫٣٧٤١٠ TWD
10 HRK٤٤٫٧٤٨٢٠ TWD
20 HRK٨٩٫٤٩٦٤٠ TWD
50 HRK٢٢٣٫٧٤١٠٠ TWD
100 HRK٤٤٧٫٤٨٢٠٠ TWD
250 HRK١٬١١٨٫٧٠٥٠٠ TWD
500 HRK٢٬٢٣٧٫٤١٠٠٠ TWD
1000 HRK٤٬٤٧٤٫٨٢٠٠٠ TWD
2000 HRK٨٬٩٤٩٫٦٤٠٠٠ TWD
5000 HRK٢٢٬٣٧٤٫١٠٠٠٠ TWD
10000 HRK٤٤٬٧٤٨٫٢٠٠٠٠ TWD