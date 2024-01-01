Yeni Tayvan dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile TWD → HRK çevirin

1.000 twd
223,41 hrk

1.00000 TWD = 0.22340 HRK

07:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.0775589.44581.450651.651040.94794518.3641
1 GBP1.1695411.2602104.6071.696541.93091.1086621.477
1 USD0.928050.793525183.00851.346251.532210.8797517.0425
1 INR0.011180.009559560.01204710.01621820.01845850.01059830.20531

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Yeni Tayvan dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Hırvat Kunası
1 TWD0.22340 HRK
5 TWD1.11702 HRK
10 TWD2.23405 HRK
20 TWD4.46810 HRK
50 TWD11.17025 HRK
100 TWD22.34050 HRK
250 TWD55.85125 HRK
500 TWD111.70250 HRK
1000 TWD223.40500 HRK
2000 TWD446.81000 HRK
5000 TWD1117.02500 HRK
10000 TWD2234.05000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Tayvan Doları
1 HRK4.47617 TWD
5 HRK22.38085 TWD
10 HRK44.76170 TWD
20 HRK89.52340 TWD
50 HRK223.80850 TWD
100 HRK447.61700 TWD
250 HRK1119.04250 TWD
500 HRK2238.08500 TWD
1000 HRK4476.17000 TWD
2000 HRK8952.34000 TWD
5000 HRK22380.85000 TWD
10000 HRK44761.70000 TWD