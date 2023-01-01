10 Hırvat kunasından Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile HRK → TWD çevirin

10 hrk
45,75 twd

1.00000 HRK = 4.57545 TWD

17:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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HRK → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 HRK → 0 TWD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.056787.79581.433471.644290.967718.3998
1GBP1.1534711.21885101.2681.653431.89661.1162121.2232
1USD0.946350.820446183.08491.356551.556060.915817.4125
1INR0.01139010.009874780.012035910.01632730.01872850.01102250.209575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hırvat kunasından Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Hırvat kunası

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

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Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Tayvan Doları
1 HRK4.57545 TWD
5 HRK22.87725 TWD
10 HRK45.75450 TWD
20 HRK91.50900 TWD
50 HRK228.77250 TWD
100 HRK457.54500 TWD
250 HRK1143.86250 TWD
500 HRK2287.72500 TWD
1000 HRK4575.45000 TWD
2000 HRK9150.90000 TWD
5000 HRK22877.25000 TWD
10000 HRK45754.50000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Hırvat Kunası
1 TWD0.21856 HRK
5 TWD1.09279 HRK
10 TWD2.18558 HRK
20 TWD4.37116 HRK
50 TWD10.92790 HRK
100 TWD21.85580 HRK
250 TWD54.63950 HRK
500 TWD109.27900 HRK
1000 TWD218.55800 HRK
2000 TWD437.11600 HRK
5000 TWD1092.79000 HRK
10000 TWD2185.58000 HRK