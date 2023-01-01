bin Yeni Tayvan dolarından Hırvat kunasına

Reel döviz kuru ile TWD → HRK çevirin

1000 twd
218.39 hrk

1.00000 TWD = 0.21839 HRK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TWD → HRK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TWD → 0 HRK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni Tayvan dolarından Hırvat kunasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HRK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → HRK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Tayvan doları

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

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Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Hırvat Kunası
1 TWD0.21839 HRK
5 TWD1.09194 HRK
10 TWD2.18388 HRK
20 TWD4.36776 HRK
50 TWD10.91940 HRK
100 TWD21.83880 HRK
250 TWD54.59700 HRK
500 TWD109.19400 HRK
1000 TWD218.38800 HRK
2000 TWD436.77600 HRK
5000 TWD1091.94000 HRK
10000 TWD2183.88000 HRK
Çevrim kurları Hırvat Kunası / Yeni Tayvan Doları
1 HRK4.57900 TWD
5 HRK22.89500 TWD
10 HRK45.79000 TWD
20 HRK91.58000 TWD
50 HRK228.95000 TWD
100 HRK457.90000 TWD
250 HRK1144.75000 TWD
500 HRK2289.50000 TWD
1000 HRK4579.00000 TWD
2000 HRK9158.00000 TWD
5000 HRK22895.00000 TWD
10000 HRK45790.00000 TWD