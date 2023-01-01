1 ليو روماني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل RON إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١ ron
٥٫٣٤ hnl

1.00000 RON = 5.33650 HNL

Mid-market exchange rate at 14:24
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.07489.39331.467841.651670.96518.8126
1GBP1.1538711.23925103.1481.693681.905811.1134821.7072
1USD0.93110.80694183.2341.36671.537870.898517.5164
1INR0.01118650.009694830.012014310.016420.01847650.01079490.210448

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليو روماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / لامبيرا هندوراسي
1 RON5.33650 HNL
5 RON26.68250 HNL
10 RON53.36500 HNL
20 RON106.73000 HNL
50 RON266.82500 HNL
100 RON533.65000 HNL
250 RON1334.12500 HNL
500 RON2668.25000 HNL
1000 RON5336.50000 HNL
2000 RON10673.00000 HNL
5000 RON26682.50000 HNL
10000 RON53365.00000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Romanian Leu
1 HNL0.18739 RON
5 HNL0.93695 RON
10 HNL1.87389 RON
20 HNL3.74778 RON
50 HNL9.36945 RON
100 HNL18.73890 RON
250 HNL46.84725 RON
500 HNL93.69450 RON
1000 HNL187.38900 RON
2000 HNL374.77800 RON
5000 HNL936.94500 RON
10000 HNL1873.89000 RON