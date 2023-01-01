10 آلاف ليو روماني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل RON إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

10000 ron
53367.20 hnl

1.00000 RON = 5.33672 HNL

Mid-market exchange rate at 14:25
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.07489.38641.467781.652050.96518.8105
1GBP1.153811.23915103.1311.693481.906091.1134221.703
1USD0.93110.807005183.22761.366651.538220.898517.5144
1INR0.01118740.009696360.012015210.01642060.01848210.01079570.21044

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / لامبيرا هندوراسي
1 RON5.33672 HNL
5 RON26.68360 HNL
10 RON53.36720 HNL
20 RON106.73440 HNL
50 RON266.83600 HNL
100 RON533.67200 HNL
250 RON1334.18000 HNL
500 RON2668.36000 HNL
1000 RON5336.72000 HNL
2000 RON10673.44000 HNL
5000 RON26683.60000 HNL
10000 RON53367.20000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Romanian Leu
1 HNL0.18738 RON
5 HNL0.93690 RON
10 HNL1.87381 RON
20 HNL3.74762 RON
50 HNL9.36905 RON
100 HNL18.73810 RON
250 HNL46.84525 RON
500 HNL93.69050 RON
1000 HNL187.38100 RON
2000 HNL374.76200 RON
5000 HNL936.90500 RON
10000 HNL1873.81000 RON