5 غواراني باراغواي إلى ليو روماني

تحويل PYG إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥ pyg
٠٫٠٠ ron

1.00000 PYG = 0.00062 RON

Mid-market exchange rate at 09:48
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5358683.21250.930655.88041.349251.36360.805899
1AUD0.6511154.17970.605936.38370.8784970.887840.524721
1INR0.01201740.018457110.01118320.6715390.01621450.0163870.00968483
1EUR1.07461.6504489.4202160.04911.44991.465320.86605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / Romanian Leu
1 PYG0.00062 RON
5 PYG0.00310 RON
10 PYG0.00620 RON
20 PYG0.01239 RON
50 PYG0.03099 RON
100 PYG0.06197 RON
250 PYG0.15493 RON
500 PYG0.30987 RON
1000 PYG0.61973 RON
2000 PYG1.23946 RON
5000 PYG3.09866 RON
10000 PYG6.19732 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / غواراني باراغواي
1 RON1613.60000 PYG
5 RON8068.00000 PYG
10 RON16136.00000 PYG
20 RON32272.00000 PYG
50 RON80680.00000 PYG
100 RON161360.00000 PYG
250 RON403400.00000 PYG
500 RON806800.00000 PYG
1000 RON1613600.00000 PYG
2000 RON3227200.00000 PYG
5000 RON8068000.00000 PYG
10000 RON16136000.00000 PYG