250 ليو روماني إلى غواراني باراغواي

تحويل RON إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ ron
٤٠١٬٧٥٣ pyg

1.00000 RON = 1607.01000 PYG

Mid-market exchange rate at 15:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.07389.28261.467761.651530.964118.8322
1GBP1.1536711.2379103.0041.693321.905341.1122521.7264
1USD0.931950.80782183.20841.36791.539170.898417.551
1INR0.01120040.009708390.01201810.01643940.01849780.0107970.210928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / غواراني باراغواي
1 RON1607.01000 PYG
5 RON8035.05000 PYG
10 RON16070.10000 PYG
20 RON32140.20000 PYG
50 RON80350.50000 PYG
100 RON160701.00000 PYG
250 RON401752.50000 PYG
500 RON803505.00000 PYG
1000 RON1607010.00000 PYG
2000 RON3214020.00000 PYG
5000 RON8035050.00000 PYG
10000 RON16070100.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Romanian Leu
1 PYG0.00062 RON
5 PYG0.00311 RON
10 PYG0.00622 RON
20 PYG0.01245 RON
50 PYG0.03111 RON
100 PYG0.06223 RON
250 PYG0.15557 RON
500 PYG0.31114 RON
1000 PYG0.62228 RON
2000 PYG1.24455 RON
5000 PYG3.11138 RON
10000 PYG6.22276 RON