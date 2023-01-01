250 غواراني باراغواي إلى يورو

تحويل PYG إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ pyg
٠٫٠٣ eur

1.00000 PYG = 0.00012 EUR

Mid-market exchange rate at 08:58
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5342183.2250.9300555.83911.349651.36360.805575
1AUD0.6518154.24610.60621336.39590.8797020.8887940.525074
1INR0.01201560.018434510.01117520.6709410.01621690.01638450.00967948
1EUR1.07521.6495989.4835160.03821.451141.466140.86615

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / اليورو
1 PYG0.00012 EUR
5 PYG0.00062 EUR
10 PYG0.00125 EUR
20 PYG0.00249 EUR
50 PYG0.00623 EUR
100 PYG0.01247 EUR
250 PYG0.03116 EUR
500 PYG0.06233 EUR
1000 PYG0.12465 EUR
2000 PYG0.24930 EUR
5000 PYG0.62326 EUR
10000 PYG1.24652 EUR
معدلات التحويل اليورو / غواراني باراغواي
1 EUR8022.33000 PYG
5 EUR40111.65000 PYG
10 EUR80223.30000 PYG
20 EUR160446.60000 PYG
50 EUR401116.50000 PYG
100 EUR802233.00000 PYG
250 EUR2005582.50000 PYG
500 EUR4011165.00000 PYG
1000 EUR8022330.00000 PYG
2000 EUR16044660.00000 PYG
5000 EUR40111650.00000 PYG
10000 EUR80223300.00000 PYG