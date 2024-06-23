تحويل EUR إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

5,000 يورو إلى غواراني باراغواي

5,000 eur
40,257,000 pyg

€1.000 EUR = ₲8,051 PYG

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / غواراني باراغواي
1 EUR٨٬٠٥١٫٤٠٠٠٠ PYG
5 EUR٤٠٬٢٥٧٫٠٠٠٠٠ PYG
10 EUR٨٠٬٥١٤٫٠٠٠٠٠ PYG
20 EUR١٦١٬٠٢٨٫٠٠٠٠٠ PYG
50 EUR٤٠٢٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ PYG
100 EUR٨٠٥٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ PYG
250 EUR٢٬٠١٢٬٨٥٠٫٠٠٠٠٠ PYG
500 EUR٤٬٠٢٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
1000 EUR٨٬٠٥١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
2000 EUR١٦٬١٠٢٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
5000 EUR٤٠٬٢٥٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
10000 EUR٨٠٬٥١٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / اليورو
1 PYG٠٫٠٠٠١٢ EUR
5 PYG٠٫٠٠٠٦٢ EUR
10 PYG٠٫٠٠١٢٤ EUR
20 PYG٠٫٠٠٢٤٨ EUR
50 PYG٠٫٠٠٦٢١ EUR
100 PYG٠٫٠١٢٤٢ EUR
250 PYG٠٫٠٣١٠٥ EUR
500 PYG٠٫٠٦٢١٠ EUR
1000 PYG٠٫١٢٤٢٠ EUR
2000 PYG٠٫٢٤٨٤٠ EUR
5000 PYG٠٫٦٢١٠١ EUR
10000 PYG١٫٢٤٢٠٢ EUR