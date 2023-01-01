500 غواراني باراغواي إلى يورو

تحويل PYG إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ pyg
٠٫٠٦ eur

1.00000 PYG = 0.00012 EUR

Mid-market exchange rate at 08:59
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5349283.220.930255.81671.349851.36380.805802
1AUD0.6515154.21780.60604736.36460.8794270.8885160.52498
1INR0.01201630.018444110.0111780.6707130.01622030.01638790.00968279
1EUR1.0751.6500489.4615160.0031.451091.466090.8661

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / اليورو
1 PYG0.00012 EUR
5 PYG0.00062 EUR
10 PYG0.00125 EUR
20 PYG0.00249 EUR
50 PYG0.00623 EUR
100 PYG0.01247 EUR
250 PYG0.03117 EUR
500 PYG0.06234 EUR
1000 PYG0.12468 EUR
2000 PYG0.24935 EUR
5000 PYG0.62338 EUR
10000 PYG1.24675 EUR
معدلات التحويل اليورو / غواراني باراغواي
1 EUR8020.83000 PYG
5 EUR40104.15000 PYG
10 EUR80208.30000 PYG
20 EUR160416.60000 PYG
50 EUR401041.50000 PYG
100 EUR802083.00000 PYG
250 EUR2005207.50000 PYG
500 EUR4010415.00000 PYG
1000 EUR8020830.00000 PYG
2000 EUR16041660.00000 PYG
5000 EUR40104150.00000 PYG
10000 EUR80208300.00000 PYG