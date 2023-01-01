ألف غواراني باراغواي إلى ريال برازيلي

تحويل PYG إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ pyg
٠٫٦٦ brl

1.00000 PYG = 0.00066 BRL

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1USD11.5335183.18950.9300555.83781.34961.36360.805932
1AUD0.6521154.24790.60649236.41180.8800740.8892040.525548
1INR0.01202070.018433910.011180.6712120.01622320.01639150.0096879
1EUR1.07521.6488389.4454160.03681.451091.466140.8665

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غواراني باراغواي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PYG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PYG الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for غواراني باراغواي

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل غواراني باراغواي / الريال البرازيلي
1 PYG0.00066 BRL
5 PYG0.00328 BRL
10 PYG0.00657 BRL
20 PYG0.01314 BRL
50 PYG0.03284 BRL
100 PYG0.06569 BRL
250 PYG0.16422 BRL
500 PYG0.32844 BRL
1000 PYG0.65689 BRL
2000 PYG1.31378 BRL
5000 PYG3.28444 BRL
10000 PYG6.56888 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / غواراني باراغواي
1 BRL1522.33000 PYG
5 BRL7611.65000 PYG
10 BRL15223.30000 PYG
20 BRL30446.60000 PYG
50 BRL76116.50000 PYG
100 BRL152233.00000 PYG
250 BRL380582.50000 PYG
500 BRL761165.00000 PYG
1000 BRL1522330.00000 PYG
2000 BRL3044660.00000 PYG
5000 BRL7611650.00000 PYG
10000 BRL15223300.00000 PYG