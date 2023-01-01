20 ريال برازيلي إلى غواراني باراغواي

تحويل BRL إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

20 brl
29393 pyg

1.00000 BRL = 1469.64000 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.078689.17381.465441.666180.953818.388
1GBP1.1685711.2604104.2041.712441.947011.1145821.4873
1USD0.927150.793399182.67551.358651.544760.884317.048
1INR0.01121410.009596540.012095510.01643350.01868460.0106960.206204

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / غواراني باراغواي
1 BRL1469.64000 PYG
5 BRL7348.20000 PYG
10 BRL14696.40000 PYG
20 BRL29392.80000 PYG
50 BRL73482.00000 PYG
100 BRL146964.00000 PYG
250 BRL367410.00000 PYG
500 BRL734820.00000 PYG
1000 BRL1469640.00000 PYG
2000 BRL2939280.00000 PYG
5000 BRL7348200.00000 PYG
10000 BRL14696400.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / الريال البرازيلي
1 PYG0.00068 BRL
5 PYG0.00340 BRL
10 PYG0.00680 BRL
20 PYG0.01361 BRL
50 PYG0.03402 BRL
100 PYG0.06804 BRL
250 PYG0.17011 BRL
500 PYG0.34022 BRL
1000 PYG0.68044 BRL
2000 PYG1.36087 BRL
5000 PYG3.40218 BRL
10000 PYG6.80437 BRL