5 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى روبية موريشية

تحويل PGK إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٥ pgk
٥٩٫٦٣ mur

1.00000 PGK = 11.92540 MUR

Mid-market exchange rate at 22:55
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.072789.1951.465681.648030.964518.7287
1GBP1.153211.23705102.8611.690241.900521.1122621.5982
1USD0.932250.808375183.151.366351.536330.899117.4594
1INR0.01121140.009721890.012026510.01643240.01847670.0108130.209975

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بابوا غينيا الجديدة كيناس

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mauritian Rupee
1 PGK11.92540 MUR
5 PGK59.62700 MUR
10 PGK119.25400 MUR
20 PGK238.50800 MUR
50 PGK596.27000 MUR
100 PGK1192.54000 MUR
250 PGK2981.35000 MUR
500 PGK5962.70000 MUR
1000 PGK11925.40000 MUR
2000 PGK23850.80000 MUR
5000 PGK59627.00000 MUR
10000 PGK119254.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Papua New Guinean Kina
1 MUR0.08385 PGK
5 MUR0.41927 PGK
10 MUR0.83855 PGK
20 MUR1.67710 PGK
50 MUR4.19274 PGK
100 MUR8.38548 PGK
250 MUR20.96370 PGK
500 MUR41.92740 PGK
1000 MUR83.85480 PGK
2000 MUR167.70960 PGK
5000 MUR419.27400 PGK
10000 MUR838.54800 PGK