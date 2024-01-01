10 روبية موريشية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MUR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

10 mur
0.81 pgk

1.00000 MUR = 0.08113 PGK

Mid-market exchange rate at 16:50
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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MUR إلى EUR

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Papua New Guinean Kina
1 MUR0.08113 PGK
5 MUR0.40566 PGK
10 MUR0.81133 PGK
20 MUR1.62265 PGK
50 MUR4.05663 PGK
100 MUR8.11326 PGK
250 MUR20.28315 PGK
500 MUR40.56630 PGK
1000 MUR81.13260 PGK
2000 MUR162.26520 PGK
5000 MUR405.66300 PGK
10000 MUR811.32600 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mauritian Rupee
1 PGK12.32550 MUR
5 PGK61.62750 MUR
10 PGK123.25500 MUR
20 PGK246.51000 MUR
50 PGK616.27500 MUR
100 PGK1232.55000 MUR
250 PGK3081.37500 MUR
500 PGK6162.75000 MUR
1000 PGK12325.50000 MUR
2000 PGK24651.00000 MUR
5000 PGK61627.50000 MUR
10000 PGK123255.00000 MUR