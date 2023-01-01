1 كينا بابوا غينيا الجديدة إلى جنيه مصري

تحويل PGK إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١ pgk
٨٫٣٣ egp

1.00000 PGK = 8.32755 EGP

Mid-market exchange rate at 22:21
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.072589.17841.465411.647970.9642518.7248
1GBP1.1536711.23725102.8771.690521.901121.1124321.6011
1USD0.93240.808244183.151.366351.536570.8990517.459
1INR0.01121350.009720310.012026510.01643240.01847950.01081240.20997

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كينا بابوا غينيا الجديدة إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PGK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PGK الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / جنيه مصري
1 PGK8.32755 EGP
5 PGK41.63775 EGP
10 PGK83.27550 EGP
20 PGK166.55100 EGP
50 PGK416.37750 EGP
100 PGK832.75500 EGP
250 PGK2081.88750 EGP
500 PGK4163.77500 EGP
1000 PGK8327.55000 EGP
2000 PGK16655.10000 EGP
5000 PGK41637.75000 EGP
10000 PGK83275.50000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Papua New Guinean Kina
1 EGP0.12008 PGK
5 EGP0.60041 PGK
10 EGP1.20083 PGK
20 EGP2.40166 PGK
50 EGP6.00415 PGK
100 EGP12.00830 PGK
250 EGP30.02075 PGK
500 EGP60.04150 PGK
1000 EGP120.08300 PGK
2000 EGP240.16600 PGK
5000 EGP600.41500 PGK
10000 EGP1200.83000 PGK