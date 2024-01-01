سول بيروفي إلى ريال عماني

تحويل PEN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pen
102.824 omr

S/.1.000 PEN = ر.ع.0.1028 OMR

Mid-market exchange rate at 16:09
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PEN إلى OMR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.6991.511.6490.94921.302
1 GBP1.18111.32110.6161.7831.9471.12125.148
1 USD0.8950.758183.8291.3511.4750.84919.058
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سول بيروفي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PEN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PEN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيرو نويفو سول

PEN إلى USD

PEN إلى EUR

PEN إلى GBP

PEN إلى INR

PEN إلى JPY

PEN إلى RUB

PEN إلى AUD

PEN إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / الريال العماني
1 PEN٠٫١٠٢٨٢ OMR
5 PEN٠٫٥١٤١٢ OMR
10 PEN١٫٠٢٨٢٤ OMR
20 PEN٢٫٠٥٦٤٨ OMR
50 PEN٥٫١٤١٢٠ OMR
100 PEN١٠٫٢٨٢٤٠ OMR
250 PEN٢٥٫٧٠٦٠٠ OMR
500 PEN٥١٫٤١٢٠٠ OMR
1000 PEN١٠٢٫٨٢٤٠٠ OMR
2000 PEN٢٠٥٫٦٤٨٠٠ OMR
5000 PEN٥١٤٫١٢٠٠٠ OMR
10000 PEN١٬٠٢٨٫٢٤٠٠٠ OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Peruvian Nuevo Sol
1 OMR٩٫٧٢٥٣١ PEN
5 OMR٤٨٫٦٢٦٥٥ PEN
10 OMR٩٧٫٢٥٣١٠ PEN
20 OMR١٩٤٫٥٠٦٢٠ PEN
50 OMR٤٨٦٫٢٦٥٥٠ PEN
100 OMR٩٧٢٫٥٣١٠٠ PEN
250 OMR٢٬٤٣١٫٣٢٧٥٠ PEN
500 OMR٤٬٨٦٢٫٦٥٥٠٠ PEN
1000 OMR٩٬٧٢٥٫٣١٠٠٠ PEN
2000 OMR١٩٬٤٥٠٫٦٢٠٠٠ PEN
5000 OMR٤٨٬٦٢٦٫٥٥٠٠٠ PEN
10000 OMR٩٧٬٢٥٣٫١٠٠٠٠ PEN