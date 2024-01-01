Peru Nuevo solünden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile PEN → OMR çevirin

1.000 pen
99,732 omr

1.00000 PEN = 0.09973 OMR

16:53 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855341.075889.3151.452281.653550.9476518.3748
1 GBP1.1691311.25775104.4211.69791.933221.1079221.4825
1 USD0.929550.795071183.02191.349951.537040.8808517.0801
1 INR0.01119630.009576640.01204510.01626020.01851370.01060990.20573

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Peru Nuevo solünden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Umman Riyali
1 PEN0.09973 OMR
5 PEN0.49866 OMR
10 PEN0.99732 OMR
20 PEN1.99464 OMR
50 PEN4.98660 OMR
100 PEN9.97319 OMR
250 PEN24.93297 OMR
500 PEN49.86595 OMR
1000 PEN99.73190 OMR
2000 PEN199.46380 OMR
5000 PEN498.65950 OMR
10000 PEN997.31900 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Peru Nuevo Solü
1 OMR10.02690 PEN
5 OMR50.13450 PEN
10 OMR100.26900 PEN
20 OMR200.53800 PEN
50 OMR501.34500 PEN
100 OMR1002.69000 PEN
250 OMR2506.72500 PEN
500 OMR5013.45000 PEN
1000 OMR10026.90000 PEN
2000 OMR20053.80000 PEN
5000 OMR50134.50000 PEN
10000 OMR100269.00000 PEN