秘鲁新索尔兑阿曼里亚尔

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OMR
1 PEN兑OMR过去 30 天过去 90 天
0.10380.1038
0.10200.1009
一般0.10280.1026
更改-0.47%-0.25%
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1 PEN 兑 OMR 统计信息

过去 30 天，PEN 兑 OMR 的表现如下：30 天高点为 0.1038，30 天低点为 0.1020。这意味着 30 天平均值为 0.1028。PEN 兑 OMR 的变化为 -0.47。

过去 90 天，PEN 兑 OMR 的表现如下：90 天高点为 0.1038，90 天低点为 0.1009。这意味着 90 天平均值为 0.1026。PEN 兑 OMR 的变化为 -0.25。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08290.9561.4971.6220.93621.591
1 GBP1.20111.299109.2051.7971.9481.12325.923
1 USD0.9240.77184.0781.3831.4990.86519.959
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.237

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秘鲁新索尔/阿曼里亚尔汇率
1 PEN0.10223 OMR
5 PEN0.51114 OMR
10 PEN1.02227 OMR
20 PEN2.04454 OMR
50 PEN5.11135 OMR
100 PEN10.22270 OMR
250 PEN25.55675 OMR
500 PEN51.11350 OMR
1000 PEN102.22700 OMR
2000 PEN204.45400 OMR
5000 PEN511.13500 OMR
10000 PEN1,022.27000 OMR
阿曼里亚尔/秘鲁新索尔汇率
1 OMR9.78220 PEN
5 OMR48.91100 PEN
10 OMR97.82200 PEN
20 OMR195.64400 PEN
50 OMR489.11000 PEN
100 OMR978.22000 PEN
250 OMR2,445.55000 PEN
500 OMR4,891.10000 PEN
1000 OMR9,782.20000 PEN
2000 OMR19,564.40000 PEN
5000 OMR48,911.00000 PEN
10000 OMR97,822.00000 PEN