20 阿曼里亚尔兑秘鲁新索尔

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阿曼里亚尔/秘鲁新索尔汇率
1 OMR9.66910 PEN
5 OMR48.34550 PEN
10 OMR96.69100 PEN
20 OMR193.38200 PEN
50 OMR483.45500 PEN
100 OMR966.91000 PEN
250 OMR2,417.27500 PEN
500 OMR4,834.55000 PEN
1000 OMR9,669.10000 PEN
2000 OMR19,338.20000 PEN
5000 OMR48,345.50000 PEN
10000 OMR96,691.00000 PEN
秘鲁新索尔/阿曼里亚尔汇率
1 PEN0.10342 OMR
5 PEN0.51711 OMR
10 PEN1.03422 OMR
20 PEN2.06844 OMR
50 PEN5.17110 OMR
100 PEN10.34220 OMR
250 PEN25.85550 OMR
500 PEN51.71100 OMR
1000 PEN103.42200 OMR
2000 PEN206.84400 OMR
5000 PEN517.11000 OMR
10000 PEN1,034.22000 OMR