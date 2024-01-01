Peru Nuevo solünden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile PEN → GBP çevirin

1.000 pen
205,86 gbp

1.00000 PEN = 0.20586 GBP

16:46 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552651.0759589.3231.452161.653150.94786518.3746
1 GBP1.1692311.25805104.4411.697931.932931.1082721.4845
1 USD0.92940.794881183.01781.349651.536450.8809517.0776
1 INR0.01119530.009574830.012045610.01625740.01850750.01061160.20571

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Peru Nuevo solünden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PEN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PEN → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Peru Nuevo solü için en iyi döviz çiftleri

PEN → USD

PEN → EUR

PEN → GBP

PEN → INR

PEN → JPY

PEN → RUB

PEN → AUD

PEN → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / İngiliz Pound Sterlini
1 PEN0.20586 GBP
5 PEN1.02928 GBP
10 PEN2.05856 GBP
20 PEN4.11712 GBP
50 PEN10.29280 GBP
100 PEN20.58560 GBP
250 PEN51.46400 GBP
500 PEN102.92800 GBP
1000 PEN205.85600 GBP
2000 PEN411.71200 GBP
5000 PEN1029.28000 GBP
10000 PEN2058.56000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Peru Nuevo Solü
1 GBP4.85777 PEN
5 GBP24.28885 PEN
10 GBP48.57770 PEN
20 GBP97.15540 PEN
50 GBP242.88850 PEN
100 GBP485.77700 PEN
250 GBP1214.44250 PEN
500 GBP2428.88500 PEN
1000 GBP4857.77000 PEN
2000 GBP9715.54000 PEN
5000 GBP24288.85000 PEN
10000 GBP48577.70000 PEN