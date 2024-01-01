بالبوا بنمي إلى روبية موريشية

تحويل PAB إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 pab
46,139 mur

B/.1.000 PAB = ₨46.14 MUR

Mid-market exchange rate at 14:59
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PAB إلى MUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11993.8091.5111.6490.94921.354
1 GBP1.18111.322110.8151.7861.9471.12125.225
1 USD0.8930.756183.8141.351.4730.84819.079
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بالبوا بنما

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Panamanian Balboa / Mauritian Rupee
1 PAB٤٦٫١٣٩٠٠ MUR
5 PAB٢٣٠٫٦٩٥٠٠ MUR
10 PAB٤٦١٫٣٩٠٠٠ MUR
20 PAB٩٢٢٫٧٨٠٠٠ MUR
50 PAB٢٬٣٠٦٫٩٥٠٠٠ MUR
100 PAB٤٬٦١٣٫٩٠٠٠٠ MUR
250 PAB١١٬٥٣٤٫٧٥٠٠٠ MUR
500 PAB٢٣٬٠٦٩٫٥٠٠٠٠ MUR
1000 PAB٤٦٬١٣٩٫٠٠٠٠٠ MUR
2000 PAB٩٢٬٢٧٨٫٠٠٠٠٠ MUR
5000 PAB٢٣٠٬٦٩٥٫٠٠٠٠٠ MUR
10000 PAB٤٦١٬٣٩٠٫٠٠٠٠٠ MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Panamanian Balboa
1 MUR٠٫٠٢١٦٧ PAB
5 MUR٠٫١٠٨٣٧ PAB
10 MUR٠٫٢١٦٧٤ PAB
20 MUR٠٫٤٣٣٤٧ PAB
50 MUR١٫٠٨٣٦٨ PAB
100 MUR٢٫١٦٧٣٦ PAB
250 MUR٥٫٤١٨٤٠ PAB
500 MUR١٠٫٨٣٦٨٠ PAB
1000 MUR٢١٫٦٧٣٦٠ PAB
2000 MUR٤٣٫٣٤٧٢٠ PAB
5000 MUR١٠٨٫٣٦٨٠٠ PAB
10000 MUR٢١٦٫٧٣٦٠٠ PAB