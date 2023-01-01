Панамские бальбоа в маврикийские рупии

Сконвертируйте PAB в MUR по реальному обменному курсу

1 000 pab
45 130 mur

1.00000 PAB = 45.13000 MUR

Среднерыночный курс в 3:13 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса PAB к MUR

1 мин. назад 1 PAB → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074889.10841.457971.678060.9590518.5307
1GBP1.1615811.24845103.5051.693521.949181.1140121.5247
1USD0.93040.800993182.9071.35651.561280.892317.2411
1INR0.01122230.009661350.012061710.01636170.01883170.01076270.207957

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for панамский бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Панамский бальбоа / Маврикийская рупия
1 PAB45.13000 MUR
5 PAB225.65000 MUR
10 PAB451.30000 MUR
20 PAB902.60000 MUR
50 PAB2256.50000 MUR
100 PAB4513.00000 MUR
250 PAB11282.50000 MUR
500 PAB22565.00000 MUR
1000 PAB45130.00000 MUR
2000 PAB90260.00000 MUR
5000 PAB225650.00000 MUR
10000 PAB451300.00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Панамский бальбоа
1 MUR0.02216 PAB
5 MUR0.11079 PAB
10 MUR0.22158 PAB
20 MUR0.44316 PAB
50 MUR1.10791 PAB
100 MUR2.21582 PAB
250 MUR5.53955 PAB
500 MUR11.07910 PAB
1000 MUR22.15820 PAB
2000 MUR44.31640 PAB
5000 MUR110.79100 PAB
10000 MUR221.58200 PAB