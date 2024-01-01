10 тысяч панамских бальбоа в маврикийские рупии

Сконвертируйте PAB в MUR по реальному обменному курсу

B/.1,000 PAB = ₨46,42 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PAB к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 PAB в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий46,477046,6100
Низкий45,837545,6188
В среднем46,176846,1423
Изменение0.68%-0.02%
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Соотношение 1 PAB к MUR

За последние 30 дней максимальный курс PAB к MUR составил 46,4770, а минимальный — 45,8375. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 46,1768. Изменение курса PAB к MUR в процентном соотношении составило 0.68.

За последние 90 дней максимальный курс PAB к MUR составил 46,6100, а минимальный — 45,6188. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 46,1423. Изменение курса PAB к MUR в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из панамских бальбоа в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PAB из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PAB в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для панамских бальбоа

PAB в USD

PAB в EUR

PAB в GBP

PAB в INR

PAB в JPY

PAB в RUB

PAB в AUD

PAB в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Панамский бальбоа / Маврикийская рупия
1 PAB46,41860 MUR
5 PAB232,09300 MUR
10 PAB464,18600 MUR
20 PAB928,37200 MUR
50 PAB2 320,93000 MUR
100 PAB4 641,86000 MUR
250 PAB11 604,65000 MUR
500 PAB23 209,30000 MUR
1000 PAB46 418,60000 MUR
2000 PAB92 837,20000 MUR
5000 PAB232 093,00000 MUR
10000 PAB464 186,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Панамский бальбоа
1 MUR0,02154 PAB
5 MUR0,10772 PAB
10 MUR0,21543 PAB
20 MUR0,43086 PAB
50 MUR1,07715 PAB
100 MUR2,15431 PAB
250 MUR5,38578 PAB
500 MUR10,77155 PAB
1000 MUR21,54310 PAB
2000 MUR43,08620 PAB
5000 MUR107,71550 PAB
10000 MUR215,43100 PAB