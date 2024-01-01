Panama balboasından Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile PAB → MUR çevirin

1.000 pab
46.334,70 mur

1.00000 PAB = 46.33470 MUR

15:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855141.075989.32381.452631.652560.9476418.3783
1 GBP1.169411.25815104.4551.698691.932491.1081721.4915
1 USD0.929450.794818183.02241.350151.535980.8808517.0818
1 INR0.01119520.009573530.012044910.01626250.01850080.01060980.205749

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Panama balboasından Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PAB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PAB → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Panama balboası için en iyi döviz çiftleri

PAB → USD

PAB → EUR

PAB → GBP

PAB → INR

PAB → JPY

PAB → RUB

PAB → AUD

PAB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Panama Balboası / Mauritius Rupisi
1 PAB46.33470 MUR
5 PAB231.67350 MUR
10 PAB463.34700 MUR
20 PAB926.69400 MUR
50 PAB2316.73500 MUR
100 PAB4633.47000 MUR
250 PAB11583.67500 MUR
500 PAB23167.35000 MUR
1000 PAB46334.70000 MUR
2000 PAB92669.40000 MUR
5000 PAB231673.50000 MUR
10000 PAB463347.00000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Panama Balboası
1 MUR0.02158 PAB
5 MUR0.10791 PAB
10 MUR0.21582 PAB
20 MUR0.43164 PAB
50 MUR1.07910 PAB
100 MUR2.15821 PAB
250 MUR5.39553 PAB
500 MUR10.79105 PAB
1000 MUR21.58210 PAB
2000 MUR43.16420 PAB
5000 MUR107.91050 PAB
10000 MUR215.82100 PAB