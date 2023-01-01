روبية نيبالية إلى كولون كوستاريكي

تحويل NPR إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٤٬٠٣١٫٤٠ crc

1.00000 NPR = 4.03140 CRC

متوسط سعر صرف السوق عند 0:21 UTC
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NPR إلى CRC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 CRC
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

NPR إلى USD

NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Nepalese Rupee / كوستاريكا كولوين
1 NPR4.03140 CRC
5 NPR20.15700 CRC
10 NPR40.31400 CRC
20 NPR80.62800 CRC
50 NPR201.57000 CRC
100 NPR403.14000 CRC
250 NPR1007.85000 CRC
500 NPR2015.70000 CRC
1000 NPR4031.40000 CRC
2000 NPR8062.80000 CRC
5000 NPR20157.00000 CRC
10000 NPR40314.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / Nepalese Rupee
1 CRC0.24805 NPR
5 CRC1.24026 NPR
10 CRC2.48053 NPR
20 CRC4.96106 NPR
50 CRC12.40265 NPR
100 CRC24.80530 NPR
250 CRC62.01325 NPR
500 CRC124.02650 NPR
1000 CRC248.05300 NPR
2000 CRC496.10600 NPR
5000 CRC1240.26500 NPR
10000 CRC2480.53000 NPR