روبية نيبالية إلى دولار كندي

تحويل NPR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
10.14 cad

1.00000 NPR = 0.01014 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:22 UTC
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NPR إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 CAD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436241.662950.964418.3588
1GBP1.15311.22885101.8461.656121.917531.1119621.1694
1USD0.938350.813769182.87951.34771.560430.904917.227
1INR0.01132190.00981870.012065710.0162610.01882770.01091830.207856

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار كندي
1 NPR0.01014 CAD
5 NPR0.05068 CAD
10 NPR0.10137 CAD
20 NPR0.20274 CAD
50 NPR0.50684 CAD
100 NPR1.01369 CAD
250 NPR2.53423 CAD
500 NPR5.06845 CAD
1000 NPR10.13690 CAD
2000 NPR20.27380 CAD
5000 NPR50.68450 CAD
10000 NPR101.36900 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Nepalese Rupee
1 CAD98.64960 NPR
5 CAD493.24800 NPR
10 CAD986.49600 NPR
20 CAD1972.99200 NPR
50 CAD4932.48000 NPR
100 CAD9864.96000 NPR
250 CAD24662.40000 NPR
500 CAD49324.80000 NPR
1000 CAD98649.60000 NPR
2000 CAD197299.20000 NPR
5000 CAD493248.00000 NPR
10000 CAD986496.00000 NPR