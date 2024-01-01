Nepal rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → CAD çevirin

1.000 npr
10,15 cad

1.00000 NPR = 0.01015 CAD

15:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855481.0765589.37531.452431.652040.9474818.3695
1 GBP1.1689311.25845104.4771.697841.931171.1075421.4733
1 USD0.92890.794628183.02011.349151.534570.8801517.0633
1 INR0.01118880.009571520.012045310.01625090.01848430.01060160.205532

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kanada Doları
1 NPR0.01015 CAD
5 NPR0.05077 CAD
10 NPR0.10154 CAD
20 NPR0.20308 CAD
50 NPR0.50770 CAD
100 NPR1.01541 CAD
250 NPR2.53852 CAD
500 NPR5.07705 CAD
1000 NPR10.15410 CAD
2000 NPR20.30820 CAD
5000 NPR50.77050 CAD
10000 NPR101.54100 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Nepal Rupisi
1 CAD98.48270 NPR
5 CAD492.41350 NPR
10 CAD984.82700 NPR
20 CAD1969.65400 NPR
50 CAD4924.13500 NPR
100 CAD9848.27000 NPR
250 CAD24620.67500 NPR
500 CAD49241.35000 NPR
1000 CAD98482.70000 NPR
2000 CAD196965.40000 NPR
5000 CAD492413.50000 NPR
10000 CAD984827.00000 NPR