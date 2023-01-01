10 Nepal rupisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → CAD çevirin

10 npr
0,10 cad

1.00000 NPR = 0.01022 CAD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → CAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 CAD
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kanada Doları
1 NPR0.01022 CAD
5 NPR0.05110 CAD
10 NPR0.10219 CAD
20 NPR0.20439 CAD
50 NPR0.51097 CAD
100 NPR1.02194 CAD
250 NPR2.55485 CAD
500 NPR5.10970 CAD
1000 NPR10.21940 CAD
2000 NPR20.43880 CAD
5000 NPR51.09700 CAD
10000 NPR102.19400 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Nepal Rupisi
1 CAD97.85320 NPR
5 CAD489.26600 NPR
10 CAD978.53200 NPR
20 CAD1957.06400 NPR
50 CAD4892.66000 NPR
100 CAD9785.32000 NPR
250 CAD24463.30000 NPR
500 CAD48926.60000 NPR
1000 CAD97853.20000 NPR
2000 CAD195706.40000 NPR
5000 CAD489266.00000 NPR
10000 CAD978532.00000 NPR