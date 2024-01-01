10 روبية نيبالية إلى دولار كندي

تحويل NPR إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

10 npr
0.10 cad

₨1.000 NPR = C$0.01013 CAD

Mid-market exchange rate at 06:14
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NPR إلى CAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11293.2751.5121.6550.94821.687
1 GBP1.17911.311109.9431.7821.9511.11725.562
1 USD0.8990.763183.8651.361.4880.85219.499
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.233

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / دولار كندي
1 NPR٠٫٠١٠١٣ CAD
5 NPR٠٫٠٥٠٦٥ CAD
10 NPR٠٫١٠١٢٩ CAD
20 NPR٠٫٢٠٢٥٨ CAD
50 NPR٠٫٥٠٦٤٥ CAD
100 NPR١٫٠١٢٩٠ CAD
250 NPR٢٫٥٣٢٢٥ CAD
500 NPR٥٫٠٦٤٥٠ CAD
1000 NPR١٠٫١٢٩٠٠ CAD
2000 NPR٢٠٫٢٥٨٠٠ CAD
5000 NPR٥٠٫٦٤٥٠٠ CAD
10000 NPR١٠١٫٢٩٠٠٠ CAD
معدلات التحويل دولار كندي / Nepalese Rupee
1 CAD٩٨٫٧٢٦٠٠ NPR
5 CAD٤٩٣٫٦٣٠٠٠ NPR
10 CAD٩٨٧٫٢٦٠٠٠ NPR
20 CAD١٬٩٧٤٫٥٢٠٠٠ NPR
50 CAD٤٬٩٣٦٫٣٠٠٠٠ NPR
100 CAD٩٬٨٧٢٫٦٠٠٠٠ NPR
250 CAD٢٤٬٦٨١٫٥٠٠٠٠ NPR
500 CAD٤٩٬٣٦٣٫٠٠٠٠٠ NPR
1000 CAD٩٨٬٧٢٦٫٠٠٠٠٠ NPR
2000 CAD١٩٧٬٤٥٢٫٠٠٠٠٠ NPR
5000 CAD٤٩٣٬٦٣٠٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 CAD٩٨٧٬٢٦٠٫٠٠٠٠٠ NPR