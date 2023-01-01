كوردبا نيكاراغوا إلى ليو روماني

تحويل NIO إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nio
١٢٧٫٤٢ ron

1.00000 NIO = 0.12742 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:2 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

NIO إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066188.62171.436621.662790.964518.3619
1GBP1.1528711.2291102.1711.656271.917021.1119421.1693
1USD0.9380.813603183.1271.347551.55970.904717.2234
1INR0.01128390.009787480.012029810.01621070.01876280.01088330.207194

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

NIO إلى USD

NIO إلى EUR

NIO إلى GBP

NIO إلى INR

NIO إلى JPY

NIO إلى RUB

NIO إلى AUD

NIO إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Romanian Leu
1 NIO0.12742 RON
5 NIO0.63711 RON
10 NIO1.27422 RON
20 NIO2.54844 RON
50 NIO6.37110 RON
100 NIO12.74220 RON
250 NIO31.85550 RON
500 NIO63.71100 RON
1000 NIO127.42200 RON
2000 NIO254.84400 RON
5000 NIO637.11000 RON
10000 NIO1274.22000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / نيكاراغوا كوردوبا
1 RON7.84794 NIO
5 RON39.23970 NIO
10 RON78.47940 NIO
20 RON156.95880 NIO
50 RON392.39700 NIO
100 RON784.79400 NIO
250 RON1961.98500 NIO
500 RON3923.97000 NIO
1000 RON7847.94000 NIO
2000 RON15695.88000 NIO
5000 RON39239.70000 NIO
10000 RON78479.40000 NIO