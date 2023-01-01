10 ليو روماني إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل RON إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٧٩٫٠٣ nio

1.00000 RON = 7.90303 NIO

Mid-market exchange rate at 15:20
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93171.36761.539050.8076241.349950.8980583.2084
1EUR1.073311.467851.651870.86681.44890.9638589.3076
1CAD0.7312080.68127111.125370.5905410.9870940.65666160.8426
1AUD0.649750.6053760.88859810.5247540.877130.58350854.0647

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / نيكاراغوا كوردوبا
1 RON7.90303 NIO
5 RON39.51515 NIO
10 RON79.03030 NIO
20 RON158.06060 NIO
50 RON395.15150 NIO
100 RON790.30300 NIO
250 RON1975.75750 NIO
500 RON3951.51500 NIO
1000 RON7903.03000 NIO
2000 RON15806.06000 NIO
5000 RON39515.15000 NIO
10000 RON79030.30000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Romanian Leu
1 NIO0.12653 RON
5 NIO0.63267 RON
10 NIO1.26534 RON
20 NIO2.53068 RON
50 NIO6.32670 RON
100 NIO12.65340 RON
250 NIO31.63350 RON
500 NIO63.26700 RON
1000 NIO126.53400 RON
2000 NIO253.06800 RON
5000 NIO632.67000 RON
10000 NIO1265.34000 RON