كوردبا نيكاراغوا إلى ريال عماني

تحويل NIO إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nio
١٠٫٥٣١ omr

1.00000 NIO = 0.01053 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:59 UTC
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NIO إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NIO → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.436921.662820.9645518.3648
1GBP1.15311.2293102.1881.656731.917191.1121321.1741
1USD0.93790.813471183.1271.34771.559580.9046517.2245
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621250.01876140.01088270.207207

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for نيكاراغوا قرطبة

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / الريال العماني
1 NIO0.01053 OMR
5 NIO0.05266 OMR
10 NIO0.10531 OMR
20 NIO0.21063 OMR
50 NIO0.52657 OMR
100 NIO1.05313 OMR
250 NIO2.63282 OMR
500 NIO5.26565 OMR
1000 NIO10.53130 OMR
2000 NIO21.06260 OMR
5000 NIO52.65650 OMR
10000 NIO105.31300 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / نيكاراغوا كوردوبا
1 OMR94.95510 NIO
5 OMR474.77550 NIO
10 OMR949.55100 NIO
20 OMR1899.10200 NIO
50 OMR4747.75500 NIO
100 OMR9495.51000 NIO
250 OMR23738.77500 NIO
500 OMR47477.55000 NIO
1000 OMR94955.10000 NIO
2000 OMR189910.20000 NIO
5000 OMR474775.50000 NIO
10000 OMR949551.00000 NIO